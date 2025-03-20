Bloomberg: наступного тижня європейські лідери зустрінуться в Парижі, щоб обговорити Україну

На зустрічі будуть присутні також країни, що не входять до ЄС, такі як Великобританія та Канада.

Наступного тижня лідери європейських країн зустрінуться в Парижі, щоб обговорити свою позицію щодо України та вимоги до мирного процесу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що на зустрічі будуть присутні Німеччина, Італія та Польща, а також країни, що не входять до ЄС, такі як Великобританія та Канада.

Європейські союзники України намагаються залучитися до переговірного процесу після того, як США розпочали переговори з Москвою та Києвом.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня буде в Парижі для проведення зустрічей.

Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України. Близько 15 країн висловили зацікавленість в обговоренні нової архітектури безпеки для України.

2 березня британський прем'єр Кір Стармер прийняв у Лондоні інших лідерів, зокрема президента України Володимира Зеленського. У заході брали участь лідери Італії, Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Також учасниками події стали міністр закордонних справ Туреччини, генеральний секретар НАТО та президенти Європейської комісії та Європейської ради.

Більшість результатів зустрічі залишилася непублічною, однак відомо, що Україна, Франція та Британія напрацюють спільний план, який презентують американській адміністрації.