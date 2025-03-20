На фронті загинув військовослужбовець, журналіст Дмитро Бєндіков, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.
"18 березня загинув випусковий редактор сайту TSN.ua Дмитро Бєндіков. Він служив у Третій штурмовій бригаді та віддав своє життя, виконуючи бойове завдання. Дмитро долучився до лав Сил безпеки й оборони в липні 2024 року. Попри всі труднощі, він залишався оптимістом і підтримував своїх побратимів навіть на передовій", — ідеться у повідомленні.
Дмитро Бєндіков працював у медіа з 2011 року, керував новинними стрічками в "РБК-Україна", "Гроші" і "Realist". Він народився на Сході України і до останнього захищав Україну.