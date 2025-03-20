Він служив у Третій штурмовій бригаді та загинув під час бойового завдання.

На фронті загинув військовослужбовець, журналіст Дмитро Бєндіков, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

"18 березня загинув випусковий редактор сайту TSN.ua Дмитро Бєндіков. Він служив у Третій штурмовій бригаді та віддав своє життя, виконуючи бойове завдання. Дмитро долучився до лав Сил безпеки й оборони в липні 2024 року. Попри всі труднощі, він залишався оптимістом і підтримував своїх побратимів навіть на передовій", — ідеться у повідомленні.

Дмитро Бєндіков працював у медіа з 2011 року, керував новинними стрічками в "РБК-Україна", "Гроші" і "Realist". Він народився на Сході України і до останнього захищав Україну.