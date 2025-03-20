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Росіяни завдали авіаударів по Сумщині, є жертви

Окупанти скинули КАБ на Краснопілля.

Росіяни завдали авіаударів по Сумщині, є жертви
Фото: поліція Сумської області

Російська армія скинула керовані авіабомби на місто Краснопілля в Сумській області. Унаслідок авіаударів загинули люди. 

Про це повідомляє поліція Сумської області.

"Чергові удари керованими авіабомбами забрали життя двох мешканців Краснопілля – 69-річної жінки та чоловіка, дані якого наразі встановлюються. Також пошкоджені будинку поблизу", – ідеться у повідомленні.

Фото: поліція Сумщини

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

  • 20 березня росіяни скинули на Краснопільську громаду Сумщини 6 КАБів. Через це загинула одна людина, а ще одна – поранена. 
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