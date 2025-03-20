Росіяни завдали авіаударів по Сумщині, є жертви

Російська армія скинула керовані авіабомби на місто Краснопілля в Сумській області. Унаслідок авіаударів загинули люди.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

"Чергові удари керованими авіабомбами забрали життя двох мешканців Краснопілля – 69-річної жінки та чоловіка, дані якого наразі встановлюються. Також пошкоджені будинку поблизу", – ідеться у повідомленні.

Фото: поліція Сумщини

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.