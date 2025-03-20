Спротив: окупанти створюють "народні дружини" на ТОТ для репресій місцевого населення

Так званих "дружинників" навчають втиратися у довіру та провокувати людей.

На ТОТ Луганщини окупанти формують "громадські організації" карального спрямування для нових репресій місцевого населення.

Про це інформує Центр національного спротиву з посиланням на так зване "МВС ЛНР".

"Офіційно – для "забезпечення порядку". Насправді – шпигунсько-каральні загони, що працюють за схемою: "здай сусіда – отримай пайок", – кажуть у спротиві.

Набирають у так звані "народні дружини" безробітних і колишніх ув'язнених, "тих, кому нічого втрачати".

Перші загони вже проходять навчання – їх вчать втиратися в довіру, провокувати "потрібні" розмови та стежити за людьми.