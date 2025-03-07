Російські окупанти відновили фільтраційні рейди в Криму під виглядом "навчань"

У тимчасово окупованому Криму російські військові проводять обшуки у пошуках українського ппідпілля під прикриттям "навчань". Окупанти зупиняють автомобілі, обшукують людей, переглядають телефони, намагаючись виявити проукраїнських громадян.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Російські військові активізували масові перевірки в Криму. Вони зупиняють автомобілі, обшукують людей, переглядають телефони, намагаючись виявити проукраїнських громадян. Усе це відбувається під приводом "антидиверсійних навчань", але насправді це репресії проти місцевого населення", — йдеться у повідомленні.

Як додають партизани, "причина такої паніки очевидна — партизанські рухи посилюють свою активність, змушуючи окупантів почуватися небезпечно навіть у тилу".