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Російські окупанти відновили фільтраційні рейди в Криму під виглядом "навчань"

Військові ЗС РФ зупиняють автомобілі, обшукують людей, переглядають телефони, намагаючись виявити проукраїнських громадян.

Російські окупанти відновили фільтраційні рейди в Криму під виглядом "навчань"
Фото: facebook.com/crimeansolidarity

У тимчасово окупованому Криму російські військові проводять обшуки у пошуках українського ппідпілля під прикриттям "навчань". Окупанти зупиняють автомобілі, обшукують людей, переглядають телефони, намагаючись виявити проукраїнських громадян.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Російські військові активізували масові перевірки в Криму. Вони зупиняють автомобілі, обшукують людей, переглядають телефони, намагаючись виявити проукраїнських громадян. Усе це відбувається під приводом "антидиверсійних навчань", але насправді це репресії проти місцевого населення", — йдеться у повідомленні.

Як додають партизани, "причина такої паніки очевидна — партизанські рухи посилюють свою активність, змушуючи окупантів почуватися небезпечно навіть у тилу".

  • Російська окупаційна адміністрація в Криму продовжує репресії проти українського спротиву. Нещодавно силовики РФ затримали п'ятьох кримських татар.
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