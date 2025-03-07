На Сумщині, перебуваючи під ворожими обстрілами, екіпаж "Білий янгол" евакуював літню жінку з песиком із Миропілля.

Про це розповідають у Національній поліції України.

"Війська РФ не припиняють обстріли мирних населених пунктів Сумської області, змушуючи людей покидати свої домівки. Днями під удар потрапило селище Миропілля, де внаслідок чергової атаки було зруйновано житло 82-річної жінки", — ідеться у повідомленні.

Поліцейські евакуаційної групи "Білий янгол", незважаючи на постійні обстріли й вибухи авіабомб, вони змогли вивезти маломобільну жінку, яка залишилася без домівки, у безпечне місце.