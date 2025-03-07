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​СБУ і Нацпол затримали вісьмох паліїв, які працювали на Росію. Серед них – неповнолітні

Зловмисників цікавили об’єкти Укрзалізниці, військові авто та адмінбудівлі.

​СБУ і Нацпол затримали вісьмох паліїв, які працювали на Росію. Серед них – неповнолітні
затримання палія

СБУ і Нацполіція затримали ще вісьмох осіб, які на замовлення Росії підпалювали об’єкти Укрзалізниці, військові авто та адмінбудівлі у трьох регіонах України.

Про це йдеться на сайті Служби безпеки.

Окупанти завербували місцевих через телеграм-канали. Наприклад, у Харківській області затримали чотирьох неповнолітніх віком від 14 до 16 років, які діяли у складі двох груп.

Перша підпалила релейну шафу на залізниці та службовий мультівен ЗСУ, який проходив техогляд після виконання завдань на східному фронті. Інша група вибила вікно у місцевій сільраді, облила підвіконня установи легкозаймистою сумішшю та підпалила її.

На Одещині піймали ще трьох фігурантів. Ними виявились 39-річний рецидивіст-крадій та двоє його безробітних знайомих.

Зловмисники підпали три релейні шафи на лінії залізничного сполучення і готувалися пустити «під укіс» ешелон ЗСУ.

У Вінницькій області затримали ще одного палія енергообладнання, яке забезпечує безперебійний рух потягів Укрзалізниці. Щоб «заплутати сліди», фігурант пішки проходив десятки кілометрів.

Затриманим повідомили про підозри за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 (закінчений замах на вчинення диверсії в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чужого майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
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