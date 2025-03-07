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ЦПД: у Telegram поширюється новий вірус, який краде дані користувачів

Вірус маскується під відео, відкриваючи яке з’являється помилка із запитом на оновлення застосунку або встановлення відеоплеєра.

ЦПД: у Telegram поширюється новий вірус, який краде дані користувачів
Фото: EPA\UPG

У Telegram поширюється новий вірус, який маскується під відео та краде дані користувачів, попередили у Центрі протидії дезінформації.

Вірус зазвичай поширюється через фальшиві боти.  

При відкритті відео з’являється помилка із запитом на оновлення Telegram або встановлення відеоплеєра.  

Після переходу за посиланням шахраї отримують доступ до всіх даних користувача, включно з паролями.  

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У ЦПД закликали у жодному разі не відкривати підозрілі файли та не встановлювати невідомі оновлення.

  • У лютому Google повідомив, що російські хакери отримали доступ до акаунтів українських військових у Signal. Зловмисники використовують функцію "пов’язані пристрої" та обманом змушують сканувати шкідливі QR-коди.
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