Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
​Що є корпус?
​Що є корпус?
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Як лікувати грип без фуфломіцинів: інфекціоніст Євген Щербина радить, як краще пройти хворобу
Посла Нової Зеландії в Британії звільнили через критику Трампа
Посла Нової Зеландії в Британії звільнили через критику Трампа
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
У Білому домі заперечили позбавлення тимчасового захисту близько 240 тисяч українців (оновлено)
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
Покаяння на публіку: до чого закликав Рубіо українців хрестом на лобі?
ГоловнаСуспільствоВійна

The Guardian: Британія продовжить надавати Україні розвідувальні дані після того, як це припинили робити США

Вони не такі масштабні, як можливості США, але дозволять Україні отримувати певне раннє попередження про напад і певні можливості для ударів вглиб Росії.

The Guardian: Британія продовжить надавати Україні розвідувальні дані після того, як це припинили робити США
Фото: ArmyInform

Велика Британія продовжуватиме постачати розвіддані Україні, хоча має більш обмежені можливості, ніж США, які припинили постачання розвідданих Україні на початку цього тижня, пише The Guardian. 

«Вони не такі масштабні, як можливості США, і не можуть зайняти їхнє місце», — сказав колишній представник британського уряду. Але вони дозволять Україні отримувати певне раннє попередження про напад і певні можливості для ударів вглиб Росії.

Водночас британці не зможуть ділитися з Україною розвідданими, які були отримані від американців

Нагадаємо, кілька днів тому США припинили обмін частиною розвідданих з Україною. Співпраця з розвідкою США була важливою для здатності України виявляти та завдавати ударів по російських військових цілях. Натомість Франція запропонувала Україні свої розвідувальні дані замість США.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies