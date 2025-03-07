The Guardian: Британія продовжить надавати Україні розвідувальні дані після того, як це припинили робити США

Вони не такі масштабні, як можливості США, але дозволять Україні отримувати певне раннє попередження про напад і певні можливості для ударів вглиб Росії.

Велика Британія продовжуватиме постачати розвіддані Україні, хоча має більш обмежені можливості, ніж США, які припинили постачання розвідданих Україні на початку цього тижня, пише The Guardian.

«Вони не такі масштабні, як можливості США, і не можуть зайняти їхнє місце», — сказав колишній представник британського уряду. Але вони дозволять Україні отримувати певне раннє попередження про напад і певні можливості для ударів вглиб Росії.

Водночас британці не зможуть ділитися з Україною розвідданими, які були отримані від американців.

Нагадаємо, кілька днів тому США припинили обмін частиною розвідданих з Україною. Співпраця з розвідкою США була важливою для здатності України виявляти та завдавати ударів по російських військових цілях. Натомість Франція запропонувала Україні свої розвідувальні дані замість США.