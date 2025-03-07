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Росія вдарила по Одещині, пошкоджень зазнали будинки (оновлено)

Також повідомляли про пошкодження енергетичної інфраструктури. 

Росія вдарила по Одещині, пошкоджень зазнали будинки (оновлено)
Наслідки російської атаки по Одещині, архівне фото
Фото: ДСНС

В ніч на 7 березня росіяни знову завдали масованої дронової атаки по Одеській області.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“У передмісті Одеси палають три житлові приватні будинки, також є пошкодження енергетичної інфраструктури”, – написав Кіпер.

Вранці він додав, що уламки ракети пошкодили одну приватну оселю.

"На Одещині в Подільському районі, внаслідок падіння уламків однієї з крилатих ракет, виникло загорання приватного одноповерхового житлового будинку, ще чотири будинки пошкоджені. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. На місці працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих не надходила", – сказав він. 

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5 березня ввечері ворог вчергове вдарив по Одещині безпілотниками, постраждали двоє людей. 

  • 1 березня російська армія убила в Одеській області людину. Ворог вдарив по області безпілотниками. 

  • Згодом у Одесі через атаку постраждали четверо людей. Пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури, житлові будинки, бізнесцентр та автомобілі містян. Також пошкоджені два приватних дитячих садочки. 

5 березня росіяни били по Одещині дронами і балістикою, загинув чоловік, зруйновано відділення Нової пошти.

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