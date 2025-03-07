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Сили оборони ліквідували 1150 російських окупантів за добу

Росія вже втратила в Україні майже 883 тисячі військових. 

Сили оборони ліквідували 1150 російських окупантів за добу
Фото: скрин

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1150 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні майже 883 тисячі військових. 

Про це повідомляє Генеральний щтаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 882950 (+1150) 
  • танків ‒ 10264 (+3)
  • бойових броньованих машин - 21334 (+23) 
  • артилерійських систем – 24124 (+16) 
  • РСЗВ / MLRS – 1306 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 1096 (+0)
  • літаків – 370 (+0)
  • гелікоптерів – 331 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28024 (+95) 
  • крилаті ракети ‒ 3085 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39678 (+72) 
  • спеціальна техніка ‒ 3769 (+0). 

Дані уточнюються

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