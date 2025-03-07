Сили оборони ліквідували 1150 російських окупантів за добу

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1150 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні майже 883 тисячі військових.
Про це повідомляє Генеральний щтаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 882950 (+1150)
- танків ‒ 10264 (+3)
- бойових броньованих машин - 21334 (+23)
- артилерійських систем – 24124 (+16)
- РСЗВ / MLRS – 1306 (+0)
- засоби ППО ‒ 1096 (+0)
- літаків – 370 (+0)
- гелікоптерів – 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28024 (+95)
- крилаті ракети ‒ 3085 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39678 (+72)
- спеціальна техніка ‒ 3769 (+0).
Дані уточнюються