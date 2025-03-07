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Британський уряд готовий позиватися проти Абрамовича через 2 мільярди фунтів для України

Російський олігарх мав витратити кошти від продажу "Челсі" на гуманітарну допомогу.

Британський уряд готовий позиватися проти Абрамовича через 2 мільярди фунтів для України
Роман Абрамович
Фото: EPA/UPG

Міністри Сполученого Королівства заявили про намір подати позов проти російського олігарха Романа Абрамовича через його небажання дотримуватися угоди про використання коштів від продажу футбольного клубу "Челсі".

Як пише The Guardian, уряду не вдалося в мирному порядку досягти домовленості з представниками олігарха про те, що, як і було обіцяно у 2022 році, близько 2 мільярдів фунтів, отриманих за "Челсі", мають стати гуманітарною допомогою для України.

Причиною для суперечки між Абрамовичем та міністрами є питання того, де саме мають бути витрачені гроші. Уряд наполягає на тому, щоб уся сума була передана Україні - особливо зараз, на тлі припинення американської грантової та військової допомоги. Олігарх хоче, щоб кошти були розподілені між жертвами агресії не лише всередині нашої країни, але й за кордоном. 

Поки конфлікт не вирішено, гроші перебувають у замороженому стані на банківському рахунку, який належить компанії Fordstam, що перебуває під контролем Абрамовича.

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