Мелоні запропонувала поширити на Україну дію 5 статті договору НАТО

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час спілкування з пресою на полях саміту ЄС в Брюсселі заявила, що підтримує поширення дії 5 статті договору НАТО про колективний захист на Україну.

Як стверджує політикиня у своєму виступі, оприлюдненому на її сторінці в мережі X, мир в Україні є центральним питанням, і він потребує чітких гарантій безпеки. Мелоні повторила своє минуле висловлювання про те, що ці гарантії завжди мають базуватися на НАТО.

Прем'єрка називає надсилання миротворчих контингентів з військ країн ЄС чи Британії "найскладнішим та найменш ефективним рішенням". Мелоні рішуче заперечила можливість участі в цьому італійських збройних сил.

Натомість урядовиця запропонувала розглянути можливість поширення на Україну "безпекової парасольки, яку мають країни НАТО", що не дорівнює вступу в Альянс. За словами Мелоні, ця ідея просувається Італією на міжнародних майданчиках, і, попри відсутність конкретних термінів, є "значний інтерес з боку співрозмовників".