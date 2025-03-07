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Мелоні запропонувала поширити на Україну дію 5 статті договору НАТО

Італійська прем'єрка не бачить сенсу у надсиланні миротворчих контингентів.

Мелоні запропонувала поширити на Україну дію 5 статті договору НАТО
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час спілкування з пресою на полях саміту ЄС в Брюсселі заявила, що підтримує поширення дії 5 статті договору НАТО про колективний захист на Україну.

Як стверджує політикиня у своєму виступі, оприлюдненому на її сторінці в мережі X, мир в Україні є центральним питанням, і він потребує чітких гарантій безпеки. Мелоні повторила своє минуле висловлювання про те, що ці гарантії завжди мають базуватися на НАТО.

Прем'єрка називає надсилання миротворчих контингентів з військ країн ЄС чи Британії "найскладнішим та найменш ефективним рішенням". Мелоні рішуче заперечила можливість участі в цьому італійських збройних сил.

Натомість урядовиця запропонувала розглянути можливість поширення на Україну "безпекової парасольки, яку мають країни НАТО", що не дорівнює вступу в Альянс. За словами Мелоні, ця ідея просувається Італією на міжнародних майданчиках, і, попри відсутність конкретних термінів, є "значний інтерес з боку співрозмовників". 

 

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