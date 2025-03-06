Головне за четвер, 6 березня: наслідки удару по Кривому Рогу, майже 140 боєзіткнень, Зеленський в Брюсселі

Бойові дії на Донеччині, 138 бойових зіткнень, ворожі обстріли, виступ Залужного в Chatham House. Яким запам’ятається 1107-й день повномасштабної війни.

6 березня стало відомо уже про п'ятьох загиблих внаслідок російського ракетного удару по готелю у Кривому Розі: у лікарні від численних травм, не сумісних із життям, померла 60-річна жінка.

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість поранених становить 32 особи, з них 22 – у лікарнях.

7 березня у місті буде оголошено день жалоби за загиблими.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 138 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку відбулось 32 боєзіткнення, ще 31 - на Курщині.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 6 березня – в новині.

У Брюсселі Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Як ідеться на сайті глави держави, лідери обговорили актуальні потреби Сил оборони, зокрема, зміцнення ППО, своєчасне постачання всіх видів зброї, боєприпасів, а також посилення виробничих можливостей української «оборонки».

Ще одна тема розмови - переговори щодо вступу України в ЄС.

Докладніше – в новині.

У понеділок Зеленський планує відвідати Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцем.

Після цього українська команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами.

Більше інформації – в новині.

Національний банк України підвищив облікову ставку до 15,5% для стримання інфляції.

Рішення спрямоване на підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань.

Речниця президента США Каролін Лівітт назвала фейком інформацію Reuters про намір позбавити тимчасового захисту понад 200 000 українців. Вона сказала, що таке рішення наразі не ухвалене.

Про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити тимчасового правового статусу близько 240 000 українців, які втекли від конфлікту з Росією, писало Reuters з посиланням джерело в оточенні президента Штатів. Це могло б призвести до депортації.

”Ось більше фейкових новин від Reuters, заснованих на анонімах, які гадки не мають, про що говорять. Правда: жодного рішення на цей момент не ухвалили”, – сказала Лівітт.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний звинуватив США у «руйнуванні світового порядку», передає The Times.

У своїй промові в Chatham House (Королівський інститут міжнародних відносин) він також попередив, що НАТО може припинити своє існування, а Росія прийде до Європи. «Це не просто вісь зла, яка намагається переглянути світовий порядок... США руйнують світовий порядок», – сказав він.

«Очевидно, що Білий дім поставив під сумнів єдність усього західного світу. І тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі США».

Докладніше – в новині.

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