​Умєров: Україна не отримала від США деталі про припинення надання розвідданих, але шукає альтернативи

Україна наразі не отримала деталей від США щодо можливих обмежень у доступі до розвідувальних даних.

Таку заяву зробив міністр оборони України Рустем Умєров на спільній пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, передає NV.

«Щодо обміну розвідданими ми ще не отримали інформацію, щодо того, як це буде обмежено. Але ми вже працюємо над альтернативами, і якщо це буде необхідно, то ми отримуватимемо ці дані від Німеччини також», - сказав Умєров.