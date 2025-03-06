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​Умєров: Україна не отримала від США деталі про припинення надання розвідданих, але шукає альтернативи

Як варіант розглядають таку допомогу від Німеччини.

​Умєров: Україна не отримала від США деталі про припинення надання розвідданих, але шукає альтернативи
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Україна наразі не отримала деталей від США щодо можливих обмежень у доступі до розвідувальних даних.

Таку заяву зробив міністр оборони України Рустем Умєров на спільній пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, передає NV.

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«Щодо обміну розвідданими ми ще не отримали інформацію, щодо того, як це буде обмежено. Але ми вже працюємо над альтернативами, і якщо це буде необхідно, то ми отримуватимемо ці дані від Німеччини також», - сказав Умєров.

  • Тим часом Франція запропонувала нашій державі надавати свої розвідувальні дані замість США.
  • А ось американський спецпредставник з питань України і Росії сказав, що Україну заздалегідь попередили про припинення надання розвідувальних даних. Кіт Келлог стверджує, що цей крок є демонстрацією серйозності наміру президента Дональда Трампа закінчити війну.
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