​Умєров: Україна не отримала від США деталі про припинення надання розвідданих, але шукає альтернативи

Україна наразі не отримала деталей від США щодо можливих обмежень у доступі до розвідувальних даних.
Таку заяву зробив міністр оборони України Рустем Умєров на спільній пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, передає NV.
«Щодо обміну розвідданими ми ще не отримали інформацію, щодо того, як це буде обмежено. Але ми вже працюємо над альтернативами, і якщо це буде необхідно, то ми отримуватимемо ці дані від Німеччини також», - сказав Умєров.
- Тим часом Франція запропонувала нашій державі надавати свої розвідувальні дані замість США.
- А ось американський спецпредставник з питань України і Росії сказав, що Україну заздалегідь попередили про припинення надання розвідувальних даних. Кіт Келлог стверджує, що цей крок є демонстрацією серйозності наміру президента Дональда Трампа закінчити війну.