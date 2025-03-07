Повітряні Сили зафіксували зліт ворожої стратегічної авіації

З 5 березня триває попередження про високу ймовірність ракетних ударів.

Командування Повітряних сил ЗСУ на сторінці у Telegram повідомило про зліт групи літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленья" Мурманської області Росії.

Стратегічні бомбардувальники, ймовірно, планують здійснити обстріл території України крилатими ракетами, Повітряні Сили закликають дослухатися до попереджень.

Моніторингові канали також стверджують, що в акваторії Чорного моря перебувають три ракетоносії загальним боєзапасом до 16 ракет типу "Калібр".

З 5 березня на тлі інформації про згортання американської військової допомоги є посилене попередження про можливість ракетних обстрілів.

Станом на 1:10 триває загроза ударних безпілотників.