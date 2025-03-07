За добу на фронті відбулося 146 бойових зіткнень, найбільше - на Донеччині

На Курщині підрозділи Сил оборони за минулу добу відбили 32 атаки росіян

Розпочалась 1108 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 89 авіаційних ударів, скинувши 149 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 2729 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч сто обстрілів, з них 194 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Велика Рибиця, Могриця, Юнаківка, Басівка Сумської області; Краматорськ, Костянтинівка, Сухий Яр, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Темирівка, Залізничне, Гуляйполе, Степове, П’ятихатки, Плавні Запорізької області; Милове Херсонської області.

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Іванівки, Балки Журавки, Ямполівки та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень в районі населеного пункту Часів Яр та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 33 атаки неподалік Диліївки, Кримського, Озарянівки, Леонідівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 19 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Улакли та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак позицій наших військ поблизу Костянтинополя, Скудного та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку противник атакував п’ять разів в районах Привільного та Новосілки.

На Оріхівському напрямку за добу наші захисники відбили 11 спроб ворога просунутись вперед в районах Малої Токмачки, Малих Щербаків, Нестерянки, Кам’янського та П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 32 атаки росіян. Крім цього, ворог завдав 27 авіаційних ударів із застосуванням 35 керованих бомб, а також здійснив 467 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 26 - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу і техніки та один засіб РЕБ окупантів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 23 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 95 БпЛА, 72 одиниці автомобільної техніки окупантів.