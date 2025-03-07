Уламки російської ракети пошкодили газопровід та приватні будинки на Полтавщині

Дві людини травмовані, серед них дитина.

Уламки російської ракети пошкодили газопровід та приватні будинки у Миргородському районі на Полтавщині, є постраждалі.

Про це повідомила Полтавська ОВА.

"Вночі ворог атакував Полтавщину. У Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на приватний жилий будинок. На жаль, 2 людини травмовані, серед них дитина. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено 2два приватних житлові будинки та побутовий газопровід. Кількість відключених абонентів встановлюється.