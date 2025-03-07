​СБУ затримала агентів Росії, які коригували удари по Миколаєву

Вони розвідували для ворога запасні командні пункти та логістичні склади Сил оборони.

Служба безпеки нейтралізувала ще одну агентурну групу російських спецслужб у Миколаєві. За результатами комплексних заходів затримано чотирьох учасників ворожого осередку, які коригували ракетно-дронові удари по місту.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Пріоритетними цілями ворога були запасні командні пункти та логістичні склади Сил оборони, які залучені до бойових дій на південному фронті. Щоб зібрати координати, агенти обходили вулиці та прилеглі райони міста, де фотографували ймовірні локації українських військ. Також вони відслідковували місця зупинок і техобслуговування військової техніки ЗСУ та Національної гвардії, яка прямувала на передову.

Зібрану інформацію вони месенджером направляли зв’язковому – ворожому "воєнкору" Сергію Лебедєву (прізвисько "Лохматий"), який переховується у Донецьку та працює на ФСБ і воєнну розвідку Росії.

Зрадників затримали за адресами проживання. За даними слідства, всі четверо потрапили "у поле зору" представників спецслужб РФ, коли публікували прокремлівські коментарі на Телеграм-каналі "Лохматого".

Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення або розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 12 років ув’язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.