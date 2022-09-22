Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Геннадій Труханов: «Колись на місці памʼятника Катерині у нас був фонтан»
Геннадій Труханов: «Колись на місці памʼятника Катерині у нас був фонтан»
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
Росія модифікує автомат Калашникова, який окупанти використовують у війні, – ЗМІ
Росія модифікує автомат Калашникова, який окупанти використовують у війні, – ЗМІ
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
Авіація. Російські втрати
Авіація. Російські втрати
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них лідери полку "Азов" (оновлено)
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них лідери полку "Азов" (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів, – міський голова

Постраждали житлові будинки та заклади цивільної інфраструктури.

Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів, – міський голова
Миколаїв, обстріл (архівне фото)
Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook

У ніч проти четверга Миколаїв зазнав потужних обстрілів, в результаті постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Сенкевич.

"Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. Під удар потрапили різні райони міста. Постраждали житлові будинки та заклади цивільної інфраструктури. Обстежуємо місця обстрілів", – написав він.

Детальніше про наслідки міський голова пообіцяв повідомити пізніше.

Голова ОВА Віталій Кім повідомив, що, за попередніми даними, ворог стріляв з С300. 

"Внаслідок чого пошкоджено багатоповерхові будинки, вибиті вікна, газопровід, водогін, подвір’я кінотеатру та театру, адміністративні будівлі. Також о 01:21 внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа складського приміщення. Попередньо без жертв та постраждалих", – зазначив він. 

Нагааємо, раніше в Миколаєві викрили агента РФ, який наводив ворожий вогонь на об’єкти критичної інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також