Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів, – міський голова

У ніч проти четверга Миколаїв зазнав потужних обстрілів, в результаті постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Сенкевич.

"Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. Під удар потрапили різні райони міста. Постраждали житлові будинки та заклади цивільної інфраструктури. Обстежуємо місця обстрілів", – написав він.

Детальніше про наслідки міський голова пообіцяв повідомити пізніше.

Голова ОВА Віталій Кім повідомив, що, за попередніми даними, ворог стріляв з С300.

"Внаслідок чого пошкоджено багатоповерхові будинки, вибиті вікна, газопровід, водогін, подвір’я кінотеатру та театру, адміністративні будівлі. Також о 01:21 внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа складського приміщення. Попередньо без жертв та постраждалих", – зазначив він.

Нагааємо, раніше в Миколаєві викрили агента РФ, який наводив ворожий вогонь на об’єкти критичної інфраструктури.