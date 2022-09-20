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У Миколаєві викрито агента РФ, який наводив ворожий вогонь на об’єкти критичної інфраструктури, – Офіс генпрокурора

Його основним завданням була фото- і відеофіксація місць розташування важливих об’єктів критичної інфраструктури, зокрема ТЕЦ, на території Миколаєва.

У Миколаєві викрито агента РФ, який наводив ворожий вогонь на об’єкти критичної інфраструктури, – Офіс генпрокурора
Фото: 5.ua

Викрито мешканця м. Миколаєва, який добровільно погодився співпрацювати з представниками спецслужб країни-агресора.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, його основним завданням була фото- і відеофіксація місць розташування важливих об’єктів критичної інфраструктури, зокрема ТЕЦ, на території Миколаєва. У подальшому чоловік передавав ці відомості кураторам через закриті канали зв’язку для корегування ракетних ударів", – йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора

За співпрацю з окупантами завербованому агенту пообіцяли грошову винагороду та гарантію безпеки.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні термінали, які підтверджують збір і передачу даних.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури агенту повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Також йому обрано виключний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала ще одного коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в Миколаєві. Зрадником виявився 62-річний місцевий пенсіонер, який виступив із ініціативою допомагати ворогу з ідеологічних мотивів.

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