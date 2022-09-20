У Луганській області тривають запеклі бої, в Херсонській – надходять повідомлення про викрадення людей, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині, Чернігівщині та Житомирщині.

У Чернігівській області вчора були обстріли Новгород-Сіверського та Корюківського районів, ймовірно, із САУ та мінометів. Про руйнування і втрати невідомо, йдеться у повідомленні від ОВА станом на ранок.

На Сумщині вчора у другій половині доби окупанти обстріляли Зноб-Новгородську громаду з гранатометів. Зафіксовано 33 "прильоти". Попередньо – без жертв, дані щодо руйнувань уточнюються. Також вчора були обстріли Краснопільської громади, села Славгород – 15 "прильотів". Сталося пряме потрапляння в житловий будинок мирних мешканців, постраждала сімейна пара пенсіонерів, вони в лікарні. Будинок зруйнований. Також ще у чотирьох будинках є руйнування та пошкодження: уламками снарядів попробивало стіни, вибило вікна, посічено паркани. Вчора ввечері також були ще три обстріли громади з реактивних систем залпового вогню. Інформація щодо наслідків уточнюється.

У Дніпропетровській області вночі під прицілом ворога знову був Нікопольський район – пʼять обстрілів за ніч. Під удари російських "Градів" та важкої артилерії потрапили Нікопольська, Червоногригорівська та Марганецька громади. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Масштаби руйнувань уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція.

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Харківської області вздовж лінії кордону з окупантами та лінії зіткнення в Харківському, Куп’янському, Дергачівському та Ізюмському районах. Є поранені та загиблі. За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби в Куп’янському районі загинули двоє людей, троє зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів. Крім того, двоє людей в Дергачівській громаді отримали поранення внаслідок підриву на міні. Мінна небезпека на звільнених територіях залишається дуже високою.

За минулу добу ЗСУ завдали вогневого ураження по 16 об’єктах ворога у Луганській області. Зокрема, по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та артилерії, а також складах боєприпасів. Росіяни втрачають особовий склад і техніку. Не лише на лінії фронту, а й в тилу. У Сватовому підрозділи Сил оборони завдали ураження по району зосередження живої сили ворога – 70% особового складу, що був на зазначеному об’єкті, знищено. Тривають запеклі бої. По позиціях захисників завдано уночі пʼять артилерійських і мінометних обстрілів, два авіаудари.

Жителі прикордонних із РФ громад області, які співпрацюють із окупантами, розуміють наслідки своїх дій та намагаються будь-якими способами виїхати до Росії. Значна міграція спостерігається останніми днями у Троїцькому та Білокуракиному. Як стало відомо, колаборантам, які пішли працювати до окупаційних органів місцевого самоврядування, не надано жодних соціальних гарантій.

У Донецькій області вночі був ракетний удар по Бахмуту. Зруйновані дві багатоповерхіки, під завалами можуть бути люди. На місці працюють рятувальники. Також вночі були обстріли околиць Торецька і Сіверська, зруйновано два приватних будинки. Регіон залишається без газу і частково – без води й електрики. За добу на Донеччині одна людина загинула, 12 – поранено.

На Миколаївщині за минулу добу і вночі ворог завдавав ударів по аквазоні та прибережній зоні м. Очаків. Постраждалих немає. Вчора також стріляли за межами сіл Червона Долина та Широке Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Під ворожим вогнем залишається Березнегуватська громада. Вночі обстрілів знову зазнало смт Березнегувате та його околиці. Пошкоджено навчальний заклад – у будівлі вилетіли вікна. Постраждалих немає. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. За минулу добу ворог обстрілював прилеглі території станції Березнегувате, с. Мурахівка, також вибухи лунали біля с. Любомирівка, на околицях сіл Червоний Яр та Лепетиха. Вчора ввечері було влучання у поле між селами Маломихайлівка та Червоний Яр і між смт Березнегувате та с. Тетянівка. Постраждалих немає. Крім того, увечері були вибухи в полях за межами м. Баштанка. Інформація щодо наслідків уточнюється.

У Херсонській області ситуація залишається надзвичайно складною, тривають бойові дії. Постійно надходять повідомлення про викрадення людей та випадки мародерства окупантами. Противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 18 населених пунктів, серед яких – Архангельське, Високопілля та Кар’єрне, Петрівка, Миролюбівка, Правдине, Давидів Брід, Благодатівка, Таврійське, Новобратське та Осокорівка. На жаль, є загиблі та поранені. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

За інформацією ОК "Південь", ЗСУ продовжують відбивати атаки противника та закріплювати тактичне положення на ділянках фронту. У ворожих пабліках з’явилася інформація, що місцевий гауляйтер В. Сальдо повернувся до виконання обов’язків голови "адміністрації Херсонської області". СБУ повідомила про підозру в колабораційній діяльності мешканці, яка пішла на співпрацю з окупантами та обійняла посаду "директорки" школи у тимчасово окупованому Херсоні. Підозрювана впроваджує у місті систему освіти за стандартами Росії та закликала херсонців співпрацювати з ворогом.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти завдали 10 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ по об’єктах на території України. Внаслідок обстрілів за минулу добу постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів. Зокрема, це Славгород, Краматорськ, Бахмут, Майорськ, Водяне, Дорожнє, Соледар, Новопіль, Запоріжжя, Миколаїв, Олександрівка, Снігурівка, Нова Одеса, Широке, Білогірськ, Миролюбівка та Біла Криниця.