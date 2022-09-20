Головне за ніч. Вівторок, 20 вересня

Відбиті атаки противника на Донеччині, ворожі обстріли Донеччини і Дніпропетровщини, "нервозність" Пушиліна, протести в Ірані.

Уночі сирени повітряної тривоги лунали в більшості областей країни, зокрема, після триденної перерви, і в столиці.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що росіяни завдали 10 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів із РСЗВ. Постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів.

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Веселе, Курдюмівка та Новомихайлівка. Впродовж доби авіація ЗСУ уразила 24 райони зосередження живої сили і військової техніки противника, чотири позиції зенітних ракетних комплексів та один склад боєприпасів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БПЛА противника. Ракетні війська й артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження по 16 об’єктах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 20 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що Росія вже втратила в Україні близько 54 810 військових. За минулу добу ЗСУ знищили ще 160 окупантів.

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Російські окупанти всю ніч обстрілювали з "Градів" Дніпропетровську область.

"Росіяни всю ніч тероризували Нікопольщину обстрілами… Накрили «Градами» та важкою артилерією три громади – Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. Ворог ударив по них пʼять разів. Випустив на міста і села понад 100 снарядів", – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За попередніми даними, люди не постраждали. Масштаби руйнацій уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція.

Ворог у ніч на вівторок обстріляв Бахмут, Хромово, Авдіївку, Сіверськ та Богоявленку Вугледарської громади на Донеччині. Обсяги руйнувань встановлюються.

"Цієї ночі росіяни продовжували активно стріляти на Донецькому та Горлівському напрямках", – повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Близько 01:00 ночі росіяни завдали авіаудару по Бахмуту і влучили в багатоповерхівку. У будинку зруйнувалися три під’їзди. Під завалами можуть перебувати двоє людей. На місці працюють рятувальники.

"Гучно минула ніч у Сіверську. Унаслідок обстрілів зруйновано щонайменше два приватних будинки. Інформація про постраждалих поки що не надходила", – зазначив також Кириленко.

Ворог намагався провести штурмові дії силами мотострілецького взводу в напрямку Давидів Брід – Білогірка на Херсонщині.

"Вчасно виявлений та зупинений артилерійським вогнем. Із втратами ретирувався", – повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Окупанти також хотіли облаштувати альтернативну переправу через Дніпро в районі Нової Каховки та Козацького, однак успіху не мали.

"Наведення переправи не витримало вогневого контролю й зупинилося. Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів", – додали в ОК.

Росія лишила у деокупованому місті Куп’янськ Харківської області єдине, що вміє – розруху, написав у твіттері президент України Володимир Зеленський, додавши світлини зруйнованого окупантами міста.

"У давні часи Куп’янськ був міцною козацькою слободою. Росія залишила тут по собі єдине, що вміє – розруху. Але ми все відродимо й відновимо незламний дух цього міста", – пообіцяв глава держави.

Голова окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін закликав до термінових "референдумів" про приєднання захоплених територій Донецької і Луганської областей до Росії.

"Голова московської сепаратистської адміністрації в Донецьку Денис Пушилін закликав свого колегу-сепаратиста у Луганську об’єднати зусилля для підготовки референдуму про приєднання до Росії", – йдеться у повідомленні Reuters.

Такі заклики спричинені "нервозністю адміністрації Донбасу, що підтримується Москвою, через успіх нещодавнього наступу України", зазначає видання.

Під час візиту до Лондону прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді України Олена Зеленська зустрілися з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ на офіційному прийомі в Букінгемському палаці.

Денис Шмигаль та Олена Зеленська висловили співчуття від імені президента, уряду та народу України з приводу смерті королеви Єлизавети ІІ та побажали королю довгого й гідного правління.

Очільник українського уряду та дружина президента Володимира Зеленського перед цим взяли участь у державній поховальній процесії королеви.

Загалом на процесії були присутні близько 2000 високоповажних гостей з усього світу. Нагадаємо, Росію, Білорусь, Сирію, Венесуелу, Афганістан та Мʼянму в це пристойне товариство не запрошували.

Головною темою зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу перед початком Генасамблеї ООН буде напад Росії на Україну та економічний "ідеальний шторм", який війна викликала в усьому світі.

"Це буде найважливіший тиждень в ООН. Україна буде найважливішою темою… Україна б’ється, вона зазнає бомбардувань і ракетних обстрілів. Але й решта світу уражена зростанням цін на енергію, на продовольство, високими обліковими ставками. Ми можемо сказати, що це – "ідеальний шторм", де високі ціни на енергетику та продовольство, спричинені війною, створили фінансову кризу, яка уразила всіх", – заявив у Нью-Йорку високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Детальніше – в нашій новині.

В Ірані, який є новоспеченим союзником Росії у війні проти України, пʼятеро людей були вбиті під час протестів через смерть 22-річної Махсі Аміні, затриманої правоохоронцями за порушення правил носіння хіджаба. Мітинги через загадкову смерть жінки супроводжувалися зіткненнями з правоохоронцями. Протести почалися в день похорон – 16 вересня – і охопили декілька міст, включно зі столицею Тегераном, пише Washington Post.

За даними правозахисної організації Hengaw, двоє людей були вбиті, коли сили безпеки відкрили вогонь по протестувальниках у курдському місті Сакез – рідному місті померлої жінки. Ще двоє загинули в місті Дівандаррех, пʼята людина – в Деголоні.

Деякі жінки, які прийшли на похорон вшанувати памʼять Аміні, знімали хіджаби на знак протесту. Частина людей також пішла з мітингом до місцевої адміністрації, але сили охорони відкрили вогонь по протестувальниках.

Влада Ірану загибель протестувальників не підтверджує.

Подробиці – в нашій новині.

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