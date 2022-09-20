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Майже у всіх областях України протягом тижня дощитиме

Вдень буде 9-14°.

Майже у всіх областях України протягом тижня дощитиме
Фото: kavun.city

Цього тижня у більшості областей України переважатиме поле зниженого тиску, пройдуть дощі різної інтенсивності.

Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

З другої половини тижня наблизиться антициклон із заходу, відповідно кількість опадів зменшиться. Проте на сході очікується новий циклон, який принесе дощову погоду. 

20 вересня в Україні, крім південного сходу, помірний дощ; температура вночі 4-9°, у південній частині 7-12°; вдень в Україні 9-14°, на півдні та сході 16-21°.

21-22 вересня у західних, північних, місцями центральних областях, вночі 21 вересня і на сході країни невеликі дощі, на решті території без опадів; температура істотно не зміниться.

На високогір'ї Карпат у наступні три доби невеликий дощ з мокрим снігом; температура вночі та вдень 0-5° тепла.23 вересня у західних, східних, вдень і у північних та центральних областях місцями невеликі дощі.

Температура вночі 2-8° тепла, у північних, більшості західних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-15° тепла, на півдні та сході країни до 18°.

Нагадаємо, перший сніг цієї осені випав зранку 18 вересня на вершині гори Піп Іван у Карпатах.

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