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У понеділок на заході та півдні України дощитиме

На високогір'ї Карпат випаде мокрий сніг.

У понеділок на заході та півдні України дощитиме

У понеділок, 19 вересня в Україні буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“У західних, вночі і у північних областях дощі, на високогір'ї Карпат з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів”, – йдеться у повідомленні.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім півдня, пориви  15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°; у південній частині та східних областях вночі 8-13°, вдень 17-22°; на високогірї Карпат вночі та вдень 0-5° тепла.

У Київській області стовпчики термометрів вночі піднімуться до 4-9° тепла, вдень 11-16°; у Києві – вночі 7-9°, вдень 13-15°.

Нагадаємо, перший сніг цієї осені випав зранку 18 вересня на вершині гори Піп Іван у Карпатах.

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