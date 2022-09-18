Рятувальники досі ліквідовують наслідки негоди у Конотопському районі на Сумщині.
“Станом на 22:00 підрозділами ДСНС України продовжуються роботи по ліквідації наслідків негоди у м. Буринь Конотопського району”, – йдеться у повідомленні надзвичайників.
Триває розчищення проїзних шляхів від повалених дерев та електроопор. Спільно з місцевою громадою продовжується обстеження пошкоджених будівель та споруд по визначенню потреб у забезпеченні будівельними матеріалами.
До ліквідації наслідків негоди залучили підрозділи ДСНС України та комунальні служби.
Для відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.через негоду одна людина загинула, восьмеро отримали травмування, також зруйновано будинки і зірвано дахи.
Через негоду та буревій на Сумщині було пошкоджено інфраструктуру на дільниці Конотоп - Ворожба.