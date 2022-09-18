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На Сумщині досі ліквідовують наслідки негоди

Триває розчищення проїзних шляхів від повалених дерев та електроопор.

На Сумщині досі ліквідовують наслідки негоди
Фото: ДСНС

Рятувальники досі ліквідовують наслідки негоди у Конотопському районі на Сумщині.

“Станом на 22:00 підрозділами ДСНС України продовжуються  роботи по ліквідації наслідків негоди у м. Буринь Конотопського району”, – йдеться у повідомленні надзвичайників.

Триває розчищення проїзних шляхів від повалених дерев та електроопор. Спільно з місцевою громадою продовжується обстеження пошкоджених будівель та споруд по визначенню потреб у забезпеченні будівельними матеріалами.

До ліквідації наслідків негоди залучили підрозділи ДСНС України та комунальні служби. 

Для відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у Сумській області через негоду одна людина загинула, восьмеро отримали травмування, також зруйновано будинки і зірвано дахи.

Через негоду та буревій на Сумщині було пошкоджено інфраструктуру на дільниці Конотоп - Ворожба.

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