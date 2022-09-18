Триває розчищення проїзних шляхів від повалених дерев та електроопор.

Рятувальники досі ліквідовують наслідки негоди у Конотопському районі на Сумщині.

“Станом на 22:00 підрозділами ДСНС України продовжуються роботи по ліквідації наслідків негоди у м. Буринь Конотопського району”, – йдеться у повідомленні надзвичайників.

Триває розчищення проїзних шляхів від повалених дерев та електроопор. Спільно з місцевою громадою продовжується обстеження пошкоджених будівель та споруд по визначенню потреб у забезпеченні будівельними матеріалами.

До ліквідації наслідків негоди залучили підрозділи ДСНС України та комунальні служби.

Для відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у Сумській області через негоду одна людина загинула , восьмеро отримали травмування, також зруйновано будинки і зірвано дахи.

Через негоду та буревій на Сумщині було пошкоджено інфраструктуру на дільниці Конотоп - Ворожба.