МінТОТ оновило перелік громад, які перебувають у зоні бойових дій, в окупації та оточенні

Станом на 13 вересня 327 громад України перебувають у зоні бойових дій, під російською окупацією або в оточенні.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Це на три громади менше, ніж у переліку міністерства від 30 серпня. У нього також додали Марганецьку міську ОТГ Дніпропетровської області.
У перелік увійшли громади:
- Донецької (66),
- Харківської (56),
- Дніпропетровської (10 - було 9),
- Луганської (37),
- Запорізької (56 - було 60),
- Херсонської (49),
- Миколаївської (26),
- Сумської (22),
- Чернігівської (5) областей.
"Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави", - наголосили в Мінреінтеграції.
Нагадаємо, станом на кінець серпня у переліку МінТОТ перебувало 330 громад.
Сьогодні після обіду під масований обстріл росіян потрапив Нікопольський район Дніпропетровщини. Загинули двоє осіб, ще троє отримали поранення.