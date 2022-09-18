МінТОТ оновило перелік громад, які перебувають у зоні бойових дій, в окупації та оточенні

Він доповнився Марганецькою міською ОТГ, що на Дніпропетровщині.

Станом на 13 вересня 327 громад України перебувають у зоні бойових дій, під російською окупацією або в оточенні.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Це на три громади менше, ніж у переліку міністерства від 30 серпня. У нього також додали Марганецьку міську ОТГ Дніпропетровської області.

У перелік увійшли громади:

Донецької (66),

Харківської (56),

Дніпропетровської (10 - було 9),

Луганської (37),

Запорізької (56 - було 60),

Херсонської (49),

Миколаївської (26),

Сумської (22),

Чернігівської (5) областей.

"Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави", - наголосили в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, станом на кінець серпня у переліку МінТОТ перебувало 330 громад.

Сьогодні після обіду під масований обстріл росіян потрапив Нікопольський район Дніпропетровщини. Загинули двоє осіб, ще троє отримали поранення.