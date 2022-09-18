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МінТОТ оновило перелік громад, які перебувають у зоні бойових дій, в окупації та оточенні

Він доповнився Марганецькою міською ОТГ, що на Дніпропетровщині.

МінТОТ оновило перелік громад, які перебувають у зоні бойових дій, в окупації та оточенні
Фото: Telegram/Валентин Резніченко

Станом на 13 вересня 327 громад України перебувають у зоні бойових дій, під російською окупацією або в оточенні.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Це на три громади менше, ніж у переліку міністерства від 30 серпня. У нього також додали Марганецьку міську ОТГ Дніпропетровської області.

У перелік увійшли громади:

  • Донецької (66), 
  • Харківської (56), 
  • Дніпропетровської (10 - було 9), 
  • Луганської (37), 
  • Запорізької (56 - було 60), 
  • Херсонської (49), 
  • Миколаївської (26), 
  • Сумської (22), 
  • Чернігівської (5) областей. 

"Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави", - наголосили в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, станом на кінець серпня у переліку МінТОТ перебувало 330 громад.

Сьогодні після обіду під масований обстріл росіян потрапив Нікопольський район Дніпропетровщини. Загинули двоє осіб, ще троє отримали поранення.

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