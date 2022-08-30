Перелік громад, які перебувають у зоні бойових дій, оточенні або під російською окупацією, збільшився на 7 ОТГ

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило перелік громад у районах бойових дій, під окупацією і тих, що в оточенні.

Перелік оприлюднили на сайті відомства.

Наразі у ньому налічується 330 ОТГ, що на сім більше порівняно з переліком від 17 серпня.

Це територіальні громади:

Донецької (66);

Харківської (56);

Дніпропетровської (9);

Луганської (37);

Запорізької (стало 60 проти 54);

Херсонської (49);

Миколаївської (26);

Сумської (стало 22 проти 21);

Чернігівської (5) областей.

Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави, додали в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, станом на 17 серпня у зоні бойових дій, оточенні або під російською окупацією перебували 323 ОТГ у дев'яти областях України.