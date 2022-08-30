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Перелік громад, які перебувають у зоні бойових дій, оточенні або під російською окупацією, збільшився на 7 ОТГ

Наразі таких налічується вже 330.

Перелік громад, які перебувають у зоні бойових дій, оточенні або під російською окупацією, збільшився на 7 ОТГ

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило перелік громад у районах бойових дій, під окупацією і тих, що в оточенні.

Перелік оприлюднили на сайті відомства.

Наразі у ньому налічується 330 ОТГ, що на сім більше порівняно з переліком від 17 серпня.

Це територіальні громади:

  • Донецької (66);
  • Харківської (56);
  • Дніпропетровської (9);
  • Луганської (37);
  • Запорізької (стало 60 проти 54);
  • Херсонської (49);
  • Миколаївської (26); 
  • Сумської (стало 22 проти 21);
  • Чернігівської (5) областей. 

Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави, додали в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, станом на 17 серпня у зоні бойових дій, оточенні або під російською окупацією перебували 323 ОТГ у дев'яти областях України.

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