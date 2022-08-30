Перелік громад, які перебувають у зоні бойових дій, оточенні або під російською окупацією, збільшився на 7 ОТГ

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило перелік громад у районах бойових дій, під окупацією і тих, що в оточенні.
Перелік оприлюднили на сайті відомства.
Наразі у ньому налічується 330 ОТГ, що на сім більше порівняно з переліком від 17 серпня.
Це територіальні громади:
- Донецької (66);
- Харківської (56);
- Дніпропетровської (9);
- Луганської (37);
- Запорізької (стало 60 проти 54);
- Херсонської (49);
- Миколаївської (26);
- Сумської (стало 22 проти 21);
- Чернігівської (5) областей.
Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави, додали в Мінреінтеграції.
Нагадаємо, станом на 17 серпня у зоні бойових дій, оточенні або під російською окупацією перебували 323 ОТГ у дев'яти областях України.