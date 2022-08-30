Офіс генпрокурора назвав попередню причину теракту в Оленівці: міг вибухнути заряд від вогнемету, – DW

Через місяць після вибуху у колонії інформації про розслідування ООН або Червоного Хреста досі немає.

Джерелом вибуху у колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, внаслідок якого загинули десятки українських полонених, міг бути термобаричний боєприпас.

Про це повідомляє DW з посиланням на відповідь Офісу генерального прокурора України на власний запит.

За словами видання, в Офісі генпрокурора відповіли, що це могла бути капсула з горючою сумішшю термобаричного вибуху вогнеметів типу "Шмель", "Шмель-М", "Рись".

"Такого висновку слідство дійшло за підсумками аналізу наявних у вільному доступі відеозаписів, за участю спеціалістів з питань застосування частин та підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, ідентифікації боєприпасів та застосування інженерних частин та підрозділів", –повідомила DW.

"Водночас, у кримінальному провадженні триває проведення судової комплексної експертизи зброї та слідів і обставин її використання, вибухотехнічної, пожежно-технічної експертиз", – зазначила DW, зіславшись на Офіс генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни поєднане з умисним вбивством) здійснюють слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України під наглядом прокурорів Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, 29 липня генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російська армія атакувала колонію в Оленівці. Там утримувалась частина українських військовослужбовців, вивезених у полон з території заводу Азовсталь в Маріуполі. Унаслідок удару загинули понад 50 українських військових, ще понад 70 отримали поранення. При цьому жоден працівник колонії, бойовик "ДНР" чи російський військовий не постраждав.

Бойовики в обстрілі звинуватили українську сторону, яка нібито вразила тюрму з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Однак в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що жодних слідів того, що атаку здійснили саме цією системою, немає.

Головне управління розвідки міністерства оборони України заявило, що вибух на території колонії здійснили бійці приватної військової компанії "Вагнер" без погодження з міноборони РФ. Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що попередні висновки міжнародних експертів, яких залучила українська сторона, свідчать, що полонені загинули внаслідок застосування росіянами термобаричної зброї.

Україна звернулася до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, як до гарантів домовленостей щодо захисників Азовсталі, які утримувалися в Оленівці. Домовленості передбачали, що їм збережуть життя та згодом обміняють. ООН і Червоний Хрест висловили готовність розслідувати масове вбивство полонених. В ніч на 31 липня міністерство оборони РФ заявило, що офіційно запросило експертів обох організацій для розслідування удару.

3 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що організація готує групу експертів для розслідування загибелі полонених в Оленівці. Головою місії було призначено генерала Карлоса душ Сантуша Круза з Бразилії. "Місія намагатиметься встановити факти інциденту й доповісти про це генеральному секретареві після завершення своєї роботи", – говорилось у повідомленні ООН стосовно створення місії, оприлюдненому 22 серпня.

Наразі інформації про те, що представники ООН чи МКЧХ отримали доступ до колонії в Оленівці немає.