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Росія від початку серпня намагалась посилитись на західному березі Дніпра в районі Херсона, – міноборони Великої Британії

Британська розвідка підтверджує посилення артилерійського вогню з боку ЗСУ по окупантах, але масштаби українських досягнень поки підтвердити неможливо. 

Росія від початку серпня намагалась посилитись на західному березі Дніпра в районі Херсона, – міноборони Великої Британії
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Вранці 29 серпня декілька бригад ЗСУ посилили артилерійський вогонь на передових ділянках півдня України. 

Українські далекобійні високоточні удари продовжують заважати російським поповненням втрат. Поки неможливо підтвердити масштаби українських досягнень, йдеться у звіті розвідки від міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттер. 

"Проте від початку серпня РФ застосувала значні зусилля щодо посилення на західному березі Дніпра в районі Херсона", – йдеться у звіті. 

Наприклад, армію південного війського округу посилили компонентами 35 армії Східного військового округу. Це свідчить про реорганізацію російських сил. 

Британські військові вважають, що більшість ворожих підрозділів довкола Херсона, схоже, не укомплектовані особовим складом та залежать від шляхів постачання через паромні переправи та понтонні мости через Дніпро. 

"Є реалістична можливість, що Росія вжила заходів з раціоналізації деяких напівнезалежних оперативних командувань, що сприяло її поганій роботі на початку вторгнення", – зазначили британські військові. 

Вони дадали, що якщо Україні вдастся провести тривалі наступальні операції, то злагодженість цієї непервіреної структури ймовірно, стане ключовим фактором стійкості російської оборони на півдні. 

Нагадаємо, важкі бої йдуть практично по всій території Херсонської області, де сили оборони почали наступ за кількома напрямками. Учора вдень оперативне угруповання військ "Каховка" оприлюднило інформацію про те, що задіяні у повномасштабній війні проти України бойовики з Донеччини втекли зі своїх позицій у Херсонській області. Разом з ними втекли десантники РФ. Військові оприлюднили відео, де окупант заявив, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони в Херсонській області. 

Крім того, в "Каховці" заявили, що завдяки знищенню шляхів постачання окупантів до Херсонської області російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Там сказали, що "для України це блискучий шанс повертати свої території". 

У Херсоні і області зникло електропостачання. ЗСУ завдали влучних ударів по заводу, де ворог накопичив техніку та живу силу. 

Оперативне командування "Південь" наголосило, що будь-які дії мають отримати логічне закінчення. Сили ворога на півдні достатньо потужні, потрібно вірити в ЗСУ і дочекатися логічного завершення наступу. 

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