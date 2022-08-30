Сьогодні близько 10:30 російські військові обстріляли ракетами будівлю 45-ї державної пожежно-рятувальної частини у місті Дружківка Краматорського району Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.

Фото: ДСНС України у Telegram

Зазначається, що внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини і службовий автомобіль. Особовий склад підрозділу на постраждав.

Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, у Словʼянську росіяни з артилерії обстріляли базу евакуаційного загону Червоного Хреста України. Волонтери не постраждали, однак будівля зруйнована.