Сьогодні близько 10:30 російські військові обстріляли ракетами будівлю 45-ї державної пожежно-рятувальної частини у місті Дружківка Краматорського району Донецької області.
Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.
Зазначається, що внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини і службовий автомобіль. Особовий склад підрозділу на постраждав.
Нагадаємо, у Словʼянську росіяни з артилерії обстріляли базу евакуаційного загону Червоного Хреста України. Волонтери не постраждали, однак будівля зруйнована.