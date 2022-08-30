Аналіз відео Стремоусова свідчить, що він утік з Херсона до Воронежа, – Стерненко

Колаборант, так званий заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов утік з України.
Сьогодні своє відеозвернення він записував із Воронежа – це зʼясувалося завдяки аналізу виду з вікна, повідомив у телеграмі активіст Сергій Стерненко. Ймовірно, Стремоусов перебував у готелі Marriott.
"На задньому тлі видно і Благовіщенський собор Воронежа, і таку ж жовто-світлу чотириповерхову будівлю на вул. Революції, 29 (технікум будівельних технологій). Позаду також є Воронезьке водосховище", – написав він.
Втеча колаборанта відбулася на тлі наступу сил оборони України на кількох напрямках у Херсонській області.
Нагадаємо, два дні тому в Голій Пристані знайшли мертвим підозрюваного в держзраді народного депутата Олексія Ковальова, який з березня перебував на тимчасово захопленій росіянами території Херсонської області та співпрацював з ворожими силами. Ковальов був застрелений, поруч лежала рушниця, зареєстрована на нього. Разом з Ковальовим було здійснено напад на його дівчину.
Про смерть колаборанта повідомили окупаційні ресурси, згодом це підтвердили представники Херсонської облради. Зрештою загибель підтвердила офіційно Росія.