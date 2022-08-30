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У Словʼянську росіяни з артилерії обстріляли базу евакуаційного загону Червоного Хреста України

Волонтери не постраждали, однак будівля зруйнована. 

У Словʼянську росіяни з артилерії обстріляли базу евакуаційного загону Червоного Хреста України
Фото: Тарас Логгінов у фейсбук

Учора, 29 серпня, ворожа армія обстріляла евакуаційну базу Червоного Хреста України в Словʼянську. 

Обстріл вівся зі ствольної артилерії калібру 152 мм, повідомив у фейсбук голова загонів швидкого реагування Червоного Хреста України Тарас Логгінов. 

"Зруйновано будівлю, пошкоджено три автомобілі. Дивом ніхто не постраждав серед волонтерів", – повідомив він. 

Логгінов додав, що це приміщення до 1 вересня було орендовано Міжнародним комітетом Червного Хреста і надано ЧХУ для розміщення евакуаційного загону. Цей загін з 18 квітня займався евакуацією поранених, хворих, маломобільних мирних мешканців. 

Також волонтери допомагали цивільним з продуктами і гігієнічними засобами, медикаментами, водою. 

"Це місце на всіх мапах відмічено, як резиденція Червоного Хреста, про це знало російське командування. Ні на самій базі, ні по сусідству нема жодних військових обʼєктів. Тим не менш чотири снаряди вибухнули на нашій базі", – наголосив він.

Волонтери продовжуватимуть евакуацію мирних мешканців тим транспортом, який лишився. 

Нагадаємо, в березні ворожі війська кілька разів обстріляли склад Червоного Хреста в Маріуполі, а в травні влаштували там обшук. 

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