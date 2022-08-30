Вступна кампанія-2022. Чому так багато відмінників?

Такі результати викликали запитання, наскільки можна взагалі їм довіряти. LB.ua порівняв оцінки за мультитест із результатами ЗНО за 2019-2021 роки, щоб подивитися, в чому найбільша відмінність і чи є НМТ показовим. А також дізнавався, для кого ці результати грають важливу роль.

Вступників, які отримали максимальний бал з усіх предметів на основній сесії НМТ, виявилося 510. А 7 462 учасники отримали максимум за одну із трьох дисциплін. До порівняння, в 2021 році тих, хто виконав бодай один предмет ЗНО на 200 (максимальний балл), було 528 . Тоді як "круглих відмінників" - один учасник.

Це іспит із 60 завдань, 20 з яких з української мови, 20 - з математики і 20 - з історії України. За кожен із предметів учасник міг (у перерахунку) отримати максимально 200 балів, тобто сумарно - 600 балів за тест.

Цьогоріч через повномасштабне вторгнення росіян українські випускники замість ЗНО складали національний мультипредметний тест (НМТ) для вступу до вишу.

Фото: sumypost.com

Як проходив тест

Абітурієнти складали іспит онлайн в спеціально підготовлених закладах, як в українських містах, так і за кордоном. Явка на основну сесію становила 90%.

Так, в період з 22 липня до 4 серпня тестування пройшли 187 345 випускників, з них - понад 19 тис. за межами України.

Основна сесія була поділена на 20 змін. Це викликало обурення в багатьох батьків, чиї діти складали тест в перші дні, адже в соцмережах публікували частину правильних відповідей, чим, буцімто, могли скористатися ті, хто був у пізніших змінах.

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) не погоджуються з такими звинуваченнями. Кажуть, те, що завдання повторювалися - нормальна практика навіть для ЗНО, а завдання в цьогорічному тесті були аналогічними за складністю до пробного зразка, який могли пройти всі охочі.

Показовими, вважають в УЦОЯО, є загальні результати за днями. Ось такий вигляд має графік із відмінниками бодай з одного предмету.

Фото: надано автором Джерело УЦОЯО.

Наскільки велика різниця між результатами мультитесту і ЗНО

Якщо дивитися саме по кількості відмінників - велика. Півтисячі випускників мають сумарно по 600 балів. У 2021 році один абітурієнт склав три предмети ЗНО на 200 балів. У 2019 році - одна випускниця.

Ситуація з бодай одним відмінним предметом ще більш вражаюча - 7 462 учасники. З двома - 1 855 учасників. У 2021 році перших було 528, других - 27. У 2020 - 447, в 2019 - взагалі 274.В УЦОЯО пояснюють такі успіхи наступним чином:

короткі тестові форми (наприклад, 20 завдань з мови замість 40, як на ЗНО);

лише тестові завдання без розгорнутих відповідей;

завдання стосувалися обмеженого кола тем (у завданнях з історії України - тільки сучасний період, наприклад - коли було ухвалено Конституцію України).

Це пояснює і те, скільки учасників не подолали бар’єр у 120 балів. Порівняймо ситуацію, яка була в минулих роках на ЗНО. І яка - в 2022 на НМТ.

Фото: надано автором

Пригадуєте, як рік тому обурювалися, скільки учнів "завалили" математику? Очевидно, що шанси подолати бар’єр вищі, якщо всі завдання (крім одного) тестові. Тобто навіть ті, хто погано знає математику, могли вгадати правильну відповідь. Хоч насправді деякі завдання не були складними - наприклад, визначте число, 25% якого дорівнює 50. Або ж розв’яжіть рівняння 2х – 3 = 4.

Чи означає це, що цьогорічний тест не показує реальної картини

Хоч і 200-бальних результатів значно більше, в цілому, тих, хто перетнув позначку 180 балів, не більше, ніж минулі роки на ЗНО.

Фото: надано автором

Як бачимо, з математики показники однакові, мова та історія трохи попереду.

Важливо, що і тих, хто отримав понад 161 бал з різних предметів - менше 50%. І вони не набагато відрізняються від результатів ЗНО, скажімо, за 2021 рік.

Фото: надано автором

Хоч і багато хто нарікав, що завдання були простими, в УЦОЯО, пояснюючи результати, наголосили, що формували тести, які "перевіряють базові компетентності, що свідчать про опанування шкільної програми на рівні, достатньому для продовження навчання".

"Які ще тести можна пропонувати підліткам, які страждають від війни, не мають можливостей для повноцінного навчання й самонавчання? Якими можуть бути завдання для учнів, які прокидаються щоночі від сигналів повітряних тривог або мешкають не в себе вдома, а в чужому незнайомому оточенні, часто без одного або й обох батьків поруч?", - пояснювали свою позицію в Центрі.

Кому знадобляться результати НМТ

Результати мультипредметного тесту потрібні тим, хто претендує на бюджетні місця до закладів вищої освіти. А також усім, хто вступає на спеціальності:

035 Філологія (крім української та кримсько-татарської мови і літератури, фольклористики),

05 Соціальні та поведінкові науки,

06 Журналістика,

07 Управління та адміністрування,

08 Право,

22 Охорона здоров'я,

24 Сфера обслуговування,

28 Громадське управління та адміністрування,

29 Міжнародні відносини.

Якщо ж абітурієнт складав у 2019, 2020 чи 2021 роках ЗНО - ці результати дійсні і цьогоріч.

Фото: 24tv.ua

Разом із результатами НМТ вступники подаватимуть мотиваційний лист, а для окремих спеціальностей - проходитимуть творчий конкурс. Імовірно, розраховано, що саме на них заклади освіти спиратимуться, формуючи рейтинг вступників на бюджет у випадку однакових балів з тесту.

Крім того, і цього року діятимуть пільги при вступі.

Яка ситуація із державними місцями у вишах

Загальний обсяг державного замовлення у 2022 році - понад 188 тис. осіб. З них понад 11 тис. - комп'ютерні науки, близько 6 тис. - авіаційна та ракетно-космічна техніка, ще 6 тис. - залізничний транспорт, 3 тис. - агрономія, понад 3 тис. фінанси.

Станом на 26 серпня, за даними ЄДБО, найбільше заяв від вступників надійшло в заклади освіти Києва. Друге місце - Львівська область, третє - Харківська.

Загалом ситуація із поданими заявами така.

Фото: надано автором Джерело ЄДБО.

Попри труднощі і критику мультитесту, те, що в країні, на території якої вже півроку триває повномасштабна війна, а частина дітей виїхала за кордон, організовано рухається вступна кампанія - позитивний факт.

Віцепрезидент з бакалаврських програм КШЕ, ексзамміністра освіти Єгор Стадний оцінив її так: “В Україні в умовах повномасштабної агресії русні забезпечено прозору та чесну вступну кампанію. За три місяці розроблено комп'ютерне тестування, налагоджено логістику у 23 країнах, крім України. Все це проведено під сиренами, з форсмажорами - як то відключення інтернету чи електропостачання. На виході маємо 187 836 випускників шкіл, які взяли участь в НМТ. Вони теж великі молодці!".

Що обирали відмінники

Вже 29 серпня вступники, які претендували на бюджетні місця, дізналися, чи вони пройшли.

За даними ЄДЕБО, найбільше вступників із найвищим середнім результатом, з яким вони за широким конкурсом пройшли на бюджет, у ВНЗ Києва - 83 спеціальності із балом, вище 190.

Далі за столицею:

ВНЗ Харківської області - 73;

Дніпропетровської - 42;

Одеської - 39;

Львівської - 26.

Вступники з найвищими балами, в основному, обрали менеджмент, міжнародні відносини, право, журналістику, комп'ютерні науки, економіку, стоматологію.

До 2 вересня вони мають подати оригінали документів, 5 вересня - зарахування. На контрактну форму навчання прийматимуть до кінця вересня.

Попереду новий навчальний рік в умовах війни. Яким він буде точно - наразі невідомо.