Ворог атакував Криворізький район Дніпропетровщини

Ворог атакував Криворізький район Дніпропетровської області.
Про це повідомили в оперативному угрупованні військ “Каховка”.
Російські терористичні війська поцілили по Зеленодольській територіальній громаді касетними снарядами з реактивної системи залпового вогню “Ураган”.
Обстріляно відкриту територію промислового підприємства.
Пошкоджено виробничі будівлі.
“Постраждалих серед цивільного населення не має. Інформація уточнюється”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 30 серпня російські окупаційні війська атакували Нікопольський, Дніпровський та Криворізький райони Дніпропетровщини.
29 серпня росіяни декілька разів обстріляли Дніпропетровщину із "градів". Є загиблий і поранені.