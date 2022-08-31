Ворог атакував Криворізький район Дніпропетровщини

Російські терористичні війська поцілили по Зеленодольській територіальній громаді касетними снарядами.

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Ворог атакував Криворізький район Дніпропетровської області.

Про це повідомили в оперативному угрупованні військ “Каховка”.

Російські терористичні війська поцілили по Зеленодольській територіальній громаді касетними снарядами з реактивної системи залпового вогню “Ураган”.

Обстріляно відкриту територію промислового підприємства.

Пошкоджено виробничі будівлі.

“Постраждалих серед цивільного населення не має. Інформація уточнюється”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 серпня російські окупаційні війська атакували Нікопольський, Дніпровський та Криворізький райони Дніпропетровщини.

29 серпня росіяни декілька разів обстріляли Дніпропетровщину із "градів". Є загиблий і поранені.