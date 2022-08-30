Головне за день. Вівторок, 30 серпня

Бої на Донеччині, обстріл Харкова, місія МАГАТЕ в Києві. Яким запам’ятається 188-й день повномасштабної війни.

Сьогодні Верховна Рада попрацювала доволі результативно і, зокрема, підтримала декілька важливих законів та ратифікацій, що наближають нас до Європейського Союзу. Хоч би як було складно – і навіть в умовах такої війни – ми крок за кроком рухаємося до повноправного членства в ЄС. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Щойно я підписав ці документи – про приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами і до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Вони є фактичною реалізацією митного безвізу. Ми зробили це в рекордний строк і абсолютно злагоджено – усі гілки влади. І я хочу подякувати всім нашим дипломатам, урядовцям, депутатам, які забезпечили цей результат. Україна буде повноправним членом ЄС – і ми вже найближчі з Європою, ніж будь-коли в попередні десятиліття”, - повідомив глава держави.

Про що ще говорив Президент — в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що тривають бої за Кодему на Донеччині, росіяни наступають з декількох напрямків. Росія посилює угрупування військ на Донецькому напрямку.

Території біля Кодеми, а також Бахмута, Соледара, Білогорівки, Зайцевого, що на Бахмутському напрямку, російські окупанти обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії. Також рашисти завдали ракетного удару по Костянтинівці.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18.00 30 серпня – у нашій новині.

Російські війська вдруге за день обстріляли Харків.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про ворожий обстріл Київського району міста. “Артобстріл Київського району. Кілька “прильотів”. Пожежа у багатоповерхівці”, – йшлося в повідомленні.

Унаслідок сьогоднішнього російського обстрілу Дружківки Краматорського району Донецької області постраждали дві школи, Палац спорту та Палац культури.

“Школа №8 знищена вщент. Вона була нещодавно відремонтована і готувалася розпочати навчальний процес 1 вересня”, – повідомив у Facebook голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Кириленко додав, що, за попередньою інформацією, жертв серед цивільних немає. Голова ОВА наголосив на необхідності евакуюватися з Донецької області, щоб зберегти своє життя.

Посадовців Запорізької області підозрюють у продажі гуманітарної допомоги. Йдеться про найвищих посадових осіб.

Контррозвідники СБУ спільно з НАБУ провели низку обшуків у Запоріжжі, зокрема в міській раді, обласній військовій адміністрації та складських приміщеннях за адресами проживання причетних до злочину осіб, повідомили в пресслужбі СБУ.

Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено речовини, схожі на наркотичні засоби, які направлені на експертизу, незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї, велику кількість готівки.

Прізвищ осіб, у яких проходили слідчі дії, правоохоронці не називають. За даними джерел LB.ua серед правоохоронних органів, слідчі дії проводилися у заступниці голови Запорізької військової адміністрації Злати Некрасової та секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва. Чи було щось знайдено і вилучено в цих посадовців – не розголошується.

Верховна Рада України на засіданні 30 серпня підтримала в першому читанні закон про медіа.

Законопроєкт пропонує розширити повноваження Нацради з питань телебачення та радіомовлення, обмежити вплив олігархів та роботу проросійських медіа.

Кабінет Міністрів України визначив законопроєкт про медіа "як пріоритетний і такий, що спрямований на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції", зазначено у доопрацьованій профільним парламентським комітетом у серпні пояснювальній записці.

Раніше профільний Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики у рамках підготовки проєкту про медіа до повторного першого читання повідомляв, що розглянув і узагальнив величезний масив зауважень і пропозицій, отриманих за наслідками публічної експертизи, та напрацював нову редакцію, у якій врахована більшість зауважень і пропозицій.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на чолі з її главою Рафаелем Гроссі прибула до Києва напередодні запланованого візиту на Запорізьку АЕС.

Журналісти бачили членів делегації МАГАТЕ в готелі у Києві вранці 30 серпня, зазначає CNN.

Нагадаємо, до складу місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка на запрошення України відвідає Запорізьку АЕС, увійшли 14 міжнародних експертів.

Про завдання, на яких має сфокусуватися місія, — в новині.

Франція та Німеччина виступили категорично проти заборони на видачу віз громадянам Росії. У спільному меморандумі, з яким ознайомився Reuters, країни "застерігають від обмежень нашої візової політики, аби запобігти підкріпленню російського наративу та провокації ненавмисного ефекту гуртування довкола прапора".

"Наша візова політика повинна... продовжувати дозволяти контакти між людьми в ЄС і громадянами Росії, не повʼязаними з російським урядом", – йдеться у заяві.

Washigton Post із посиланням на анонімного дипломата пише, що в країн ЄС є побоювання "перетворити Євросоюз у поганих хлопців у очах російських громадян, які можуть не підтримувати режим чи війну".

Детальніше – в нашій новині.

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