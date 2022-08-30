За день росіяни обстріляли територію трьох громад Сумщини

Обстріли велись із мінометів та ствольної артилерії, також застосоувались ракети.

Сьогодні, 30 серпня, росіяни обстрілювали території трьох громад Сумської області − Хотінської, Річківської та Великописарівської. Всього було зафіксовано 133 прильоти.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Околиці Хотінської та Річківської громад: о 10:00 з території рф почався обстріл з літака, який не перетинав державний кордон України. Випущено 3 ракети”, - розповів голова ОВА.

Крім того, повідомляє він, було 10 прильотів з міномету (120 мм), 5 прильотів ствольної артилерії та 40 прильотів РСЗВ. Близько 11:30 обстріл продовжився: 12 прильотів з міномету (120 мм), 10 прильотів зі ствольної артилерії.

Також з 10:20 вівся мінометний обстріл Великописарівської громади, було випущено 10 мін.

А з 11.03 ворог обстрілював Хотінську громаду з мінометів: 6 мін. Обстріл продовжився після 13:00 (10 прильотів), після 16:00 (15 мін) та близько 20:00 (12 мін).

На щастя, в усіх випадках без постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок обстрілу Миколаєва загинула людина. Ще один житель міста отримав поранення.