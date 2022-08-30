Сьогодні Верховна Рада попрацювала доволі результативно і, зокрема, підтримала декілька важливих законів та ратифікацій, що наближають нас до Європейського Союзу. Хоч би як було складно – і навіть в умовах такої війни – ми крок за кроком рухаємося до повноправного членства в ЄС.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Щойно я підписав ці документи – про приєднання до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами і до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Вони є фактичною реалізацією митного безвізу. Ми зробили це в рекордний строк і абсолютно злагоджено – усі гілки влади. І я хочу подякувати всім нашим дипломатам, урядовцям, депутатам, які забезпечили цей результат. Україна буде повноправним членом ЄС – і ми вже найближчі з Європою, ніж будь-коли в попередні десятиліття”, - повідомив президент.

Він зазначив, що вже прибули в нашу державу представники МАГАТЕ, які мають відвідати Запорізьку атомну станцію. На жаль, Росія не припиняє провокацій якраз на тих напрямках, із яких місія має прибути на станцію.

Ситуація на ЗАЕС і в Енергодарі, у навколишніх районах залишається надзвичайно загрозливою. Окупанти не залишають станцію, продовжують обстріли, не забирають з території АЕС свою зброю та боєприпаси. Вони залякують наших атомників. Ризик радіаційної катастрофи через російські дії не зменшується ні на годину.

“Сьогодні вночі говорив про це з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Скоординували наші позиції в захисті України та Європи від російського радіаційного шантажу. Вдень обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС та направлення місії на станцію з гендиректором МАГАТЕ Гроссі. Сподіваюся, що разом з міжнародними організаціями, з усіма нашими партнерами ми зможемо повернути станцію під повний контроль України й змусити Росію забрати всіх своїх військових, зброю зі станції. Потрібна негайна й повна демілітаризація ЗАЕС”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Президент наголосив - тільки Україна може гарантувати, що на Запорізькій станції всі процеси відбуватимуться згідно зі стандартами та під контролем. Росії це просто не потрібно.

“Провів сьогодні зустріч і з американськими сенаторами – паном Портманом і пані Клобучар, які прибули до Києва. Це люди, які зробили дуже багато для захисту нашої держави й загалом свободи у Європі та світі. Подякував за двопартійну підтримку.

Ключова тема переговорів – це, звичайно, наша взаємодія зі Сполученими Штатами Америки й необхідні кроки для нашої спільної перемоги в цій битві за свободу.

Зокрема, обговорили посилення підтримки України – фінансової та безпекової, посилення санкцій проти Росії – ці санкції мають наростати, як грудка снігу, щоб знести терористичний потенціал цієї держави”, - повідомив Зеленський.

Він нагадав, що протягом цієї доби окупанти жорстоко обстрілювали Харків, Миколаїв, інші наші міста. І майже всюди – саме цивільну інфраструктуру. Лише один російський обстріл Харкова забрав сьогодні життя п’яти людей, ще 12 поранені. Є жертви й унаслідок інших обстрілів.

ЗСУ, наші спецслужби, наша розвідка роблять усе можливе й неможливе, щоб кожен російський військовий обов’язково відчув українську відповідь на цей страшний терор, який Росія принесла на нашу землю.

По всій тимчасово окупованій території України, від Криму до Харківщини, у російської армії немає й не буде жодної безпечної бази, жодного тихого місця. Наші захисники знищуватимуть усі склади, штаби окупантів, їхню техніку, хоч би де вони розміщувалися. Під Севастополем – значить, під Севастополем. Під Луганськом – значить, під Луганськом. Це українська земля, і окупанти можуть зробити тільки дві речі: втекти або здатися в полон.

“Активні бойові дії наразі відбуваються майже по всій лінії фронту – і на півдні, і на Харківщині, і на Донбасі. Особливо хочу сьогодні подякувати бійцям 56-ї і 110-ї бригад, які проявляють максимальну стійкість і героїзм на Авдіївському напрямку. Воїнам 53-ї і 93-ї бригад, які захищають Бахмутський напрямок, захищають мужньо, розумно, героїчно. Російське військове командування отримало вказівку захопити Донецьку область до кінця серпня. Кінець серпня – це вже завтра. А на Донбасі – український прапор і українські герої. Попри все – попри цілодобовий російський вогонь, попри намагання окупантів перекинути туди різних найманців та “зеків”, - розповів голова держави.

Володимир Зеленський ще раз попросив наших людей у Криму: будь ласка, тримайтеся якомога далі від російських військових обʼєктів, не перебувайте поблизу російських баз і військових аеродромів, повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше.

Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.