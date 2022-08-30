Влада Херсонщини розповіла, куди звертатися, щоб виїхати з тимчасово окупованої території області

Для цього працює "гаряча лінія" за номером 080 033 09 51.

Жителі тимчасово зайнятих росіянами територій Херсонщини можуть звернутися на "гарячу лінію" в ОВА, щоб дізнатися, як виїхати з-під окупації.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Для цього працює "гаряча лінія" ОВА за номером 080 033 09 51.

Зателефонувавши на неї, треба повідомити свої дані - прізвище, ім’я, по батькові, а також номер мобільного телефону. Це необхідно для внесення у списки на евакуацію.

"Якщо можливості зателефонувати немає або Ви знаходитеся за кордоном, а евакуації потребує хтось із ваших близьких - пишіть у месенджери Viber, Telegram, WhatsApp чи Signal за номером +380930119596", - наголосили в обласній адміністрації.

Нагадаємо, у Херсонській облраді порадили мешканцям окупованих територій запастись водою і їжею та перебувати біля укриттів.

В області потужні вибухи тривали вчора продовж дня та всю ніч. Тут важкі бої йдуть майже на всій території. Збройні Сили України розпочали наступальні дії на різних напрямках.