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Топпосадовців Запорізької області підозрюють у привласненні гуманітарки. У працівників міськради виявили незареєстровану зброю

Також під час обшуків знайшли речовини, що схожі на наркотики. 

Топпосадовців Запорізької області підозрюють у привласненні гуманітарки. У працівників міськради виявили незареєстровану зброю
Фото: СБУ

Посадовців Запорізької області підозрюють у продажі гуманітарної допомоги. Йдеться про найвищих посадових осіб.

Контррозвідники СБУ спільно з НАБУ провели низку обшуків у Запоріжжі, зокрема в міській раді, обласній військовій адміністрації та складських приміщеннях за адресами проживання причетних до злочину осіб. Про це повідомили в пресслужбі СБУ. 

Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено:

  • речовини, схожі на наркотичні засоби, які направлені на експертизу;
  • незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї; 
  • велику кількість готівки.

Прізвищ осіб, у яких проходили слідчі дії, правоохоронці не називають. За даними джерел LB.ua серед правоохоронних органів, слідчі дії проводилися у заступниці голови Запорізької військової адміністрації Злати Некрасової та секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва. Чи було щось знайдено і вилучено в цих посадовців – не розголошується.  

Триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі);
  • ст. 368-5 (незаконне збагачення).

"Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють за зверненням Служби зовнішньої розвідки України", – заявили в Службі безпеки. 

Сьогодні секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив про обшуки в приміщенні органу влади, але не уточнив, чого стосується розслідування. 

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