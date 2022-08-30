Топпосадовців Запорізької області підозрюють у привласненні гуманітарки. У працівників міськради виявили незареєстровану зброю

Також під час обшуків знайшли речовини, що схожі на наркотики.

Посадовців Запорізької області підозрюють у продажі гуманітарної допомоги. Йдеться про найвищих посадових осіб.



Контррозвідники СБУ спільно з НАБУ провели низку обшуків у Запоріжжі, зокрема в міській раді, обласній військовій адміністрації та складських приміщеннях за адресами проживання причетних до злочину осіб. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено:

речовини, схожі на наркотичні засоби, які направлені на експертизу;

незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї;

велику кількість готівки.

Прізвищ осіб, у яких проходили слідчі дії, правоохоронці не називають. За даними джерел LB.ua серед правоохоронних органів, слідчі дії проводилися у заступниці голови Запорізької військової адміністрації Злати Некрасової та секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва. Чи було щось знайдено і вилучено в цих посадовців – не розголошується.

Триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі);

ст. 368-5 (незаконне збагачення).

"Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють за зверненням Служби зовнішньої розвідки України", – заявили в Службі безпеки.

Сьогодні секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив про обшуки в приміщенні органу влади, але не уточнив, чого стосується розслідування.