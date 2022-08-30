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​Росіяни обстріляли дві школи, Палац спорту та Палац культури у Дружківці на Донеччині

Одна із шкіл повністю знищена.

​Росіяни обстріляли дві школи, Палац спорту та Палац культури у Дружківці на Донеччині
Знищена окупантами школа №8 міста Дружківка. Скріншот відео
Фото: Павло Кириленко у Facebook

Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Дружківки Краматорського району Донецької області постраждали дві школи, Палац спорту та Палац культури.

Про це повідомив у Facebook голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Дві школи, Палац спорту та Палац культури постраждали сьогодні у Дружківці від російських обстрілів. Школа №8 знищена вщент. Вона була нещодавно відремонтована і готувалася розпочати навчальний процес 1 вересня”, – йдеться у повідомленні.

 

Кириленко додав, що за попередньою інформацією, жертв серед цивільних немає.

Голова ОВА наголосив на необхідності евакуюватися з Донецької області, щоб зберегти своє життя.

“Немає жодного місця на Донеччині, безпечного від російської зброї. Вони будуть нищити все, до чого дотягнуться.В таких обставинах залишатися в області не можна! Прилетіти може будь-куди. Евакуюйтесь, поки є така можливість! Держава забезпечує безкоштовну евакуацію до безпечних регіонів України”, – закликав він.

Нагадаємо, сьогодні близько 10:30 російські військові обстріляли ракетами будівлю 45-ї державної пожежно-рятувальної частини у місті Дружківка. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини і службовий автомобіль. Особовий склад підрозділу на постраждав.

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