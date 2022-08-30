"Швидку" передадуть до лікарні в Криворізькому районі.

Один із медичних закладів Дніпропетровської області отримав гуманітарну допомогу від Угорщини.

Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Для лікарні в Криворізькому районі передали авто швидкої допомоги Ford Transit, обладнане для перевезення хворих та поранених.

"Швидку" передали за ініціативи президента Угорсько-Української торговельно-промислової палати Шандора Гелба.

Фото: Пресслужба Дніпропетровської обласної ради

"Обласна рада підтримує партнерські відносини з багатьма європейськими країнами. Ми звернулися до пана Гелба з проханням допомогти, і нам не відмовили. Це приклад злагодженої співпраці, який приносить результати тоді, коли це найбільш потрібно", – сказав радник голови Дніпропетровської облради Анатолій Адамський.

Нагадаємо, минулого тижня ООН і Японія передали Україні понад 100 тонн гуманітарної допомоги. До неї увійшли спецзасоби для рятувальників, медикаменти та обладнання для зв’язку.

Раніше Міністерство охорони здоров’я отримало медичну гуманітарну допомогу від Польщі, Франції, Японії та Латвії.