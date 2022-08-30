МОЗ дозволив дітям не спати в садочках

На період дії воєнного стану денний сон у садочках перестав бути обов'язковим. Відповідні зміни Міністерство охорони здоров'я України вносить до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.

Відповідні документи LB.ua отримав за запитом в міністерстві.

"В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації іншого характеру денний сон допускається замінювати денним відпочинком. При цьому, загальна тривалість сну для дітей дошкільного віку – 12-12,5 години, з яких 2-2,5 години відводиться на денний сон або денний відпочинок. Для дітей від 1 до 1,5 року денний сон або денний відпочинок організовують два рази на день загальною тривалістю 3,5 години. Для дітей віком від 1,5 року і старше організовують однократний денний сон або денний відпочинок тривалістю до 3-х годин", - йдеться в змінах до регламенту.

Наразі ці зміни пройшли юстування і скоро будуть опубліковані, після чого набудуть чинності.

Голова Управління освіти та науки КМДА Олена Фіданян, відповідаючи на питання LB.ua під час брифінгу, прокоментувала це наступним чином:

“Враховуючи військову ситуацію, було прийняте рішення про внесення змін до Санітарного регламенту, і денний сон вже не буде обов’язковим. Тепер це називатиметься “денний відпочинок”, і насправді це те, до чого зараз прийшов весь світ, –пояснила Фіданян. – У нас же була норма про денний сон, і це багато на що впливало”.

Втім, підкреслила Фіданян, це не означає, що дітей не вкладатимуть спати. Просто тепер це не є обов'язковою до виконання нормою. Рішення пов’язано з тим, що під час повітряних тривог усі вихованці та увесь персонал дитячих садочків мають спускатися в укриття.

Нагадаємо, правила відвідування садочків у Києві лишаються незмінними і базуються на травневому рішенні Ради оборони міста. Тобто, до навчання допускаються лише ті діти, чиї батьки працюють/служать у війську. Який формат роботи батьків – не має значення, це може бути і онлайн, і ФОП.

Проте, якщо один з батьків дитини не працевлаштований, дитину в садочок не приймуть. Заступник міського голови Києва Валентин Мондриївський на брифінгу зауважив, що “не бачить в цьому сенсу”.

Станом на сьогодні Києві працює близько 40 садочків, з 1 вересня планується відкрити ще низку садків, в яких є укриття. Наразі укриття у Києві є більш як в 300 садочках. У КМДА кажуть, що відкриватимуть їх відповідно до кількості заявок батьків. За словами Фіданян, зараз цей запас вільних місць у садочках не використовується, тому що батьки не зверталися з такою потребою.