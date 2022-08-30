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​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями

У МОН зазначили, що метою ініціативи є мотивування учнів повернутись до навчання.

​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
Фото: Макс Требухов

У День знань, 1 вересня, відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" з українськими знаменитостями.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

"1 вересня 2022 року у прямому ефірі інформаційного телемарафону відбудеться всеукраїнський урок "Повертаюся до навчання" за участю міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, Тіни Кароль, Євгена Клопотенка, Тараса Тополі та Олександра Педана", – йдеться в повідомленні.

У МОН зазначили, що метою ініціативи є мотивування учнів повернутись до навчання.

Урок розпочнеться о 9:00.

Організаторами є Міносвіти, Інститут модернізації освіти, Асоціація інноваційної та цифрової освіти у партнерстві з Гете-Інститутом Федеративної Республіки Німеччини.

Нагадаємо, в Києві всі діти, які хочуть відвідувати школу очно, матимуть таку можливість. Натомість, садочки зможуть відвідувати лише діти працюючих батьків або батьків, які служать у війську.

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