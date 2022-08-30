Росіяни обстрілюють коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС, – Подоляк

Окупанти хочуть, щоб експерти потрапили на ЗАЕС через окуповану РФ територію.

Російські військові обстрілюють дорогу, якою місія МАГАТЕ має потрапити на Запорізьку АЕС.

Про це повідомив у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що Росія навмисне обстрілює коридори місії МАГАТЕ для входу на ЗАЕС для того, щоб запропонувати прохід через територію окупованого Криму або ОРДЛО.

“Позиція України – незмінна. Доступ лише через підконтрольну Україні територію. Негайне відведення російських військ. На станції – лише український персонал", – наголосив він.

🇷🇺 is deliberately shelling corridors for IAEA mission to reach ZNPP. All to offer passage through Crimea/ORDLO. 🇺🇦 position is the same. Access only through controlled territory of 🇺🇦. Nuclear power plant demilitarization. Ru-troops withdrawal. Only ua-personnel at the station. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 30, 2022

Нагадаємо, видання CNN стверджує, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на чолі з її главою Рафаелем Гроссі прибула до Києва напередодні запланованого візиту на Запорізьку АЕС.

До складу місії МАГАТЕ увійшли 14 міжнародних експертів. Вони сфокусуються на трьох завданнях: фізичний захист, ядерна безпека і гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.