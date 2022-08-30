ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, – Гуменюк
ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, – Гуменюк
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
Потужний вибух прогримів в окупованому Херсоні
Потужний вибух прогримів в окупованому Херсоні
Шойгу відсторонений від керівництва, оперативні командири інформують напряму Путіна, – британське міністерство оборони
Шойгу відсторонений від керівництва, оперативні командири інформують напряму Путіна, – британське міністерство оборони
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві наприкінці літа зафіксували кілька температурних рекордів

27 серпня вперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала +24,6°С.

У Києві наприкінці літа зафіксували кілька температурних рекордів
Фото: EPA/UPG

У Києві зафіксували чергові температурні рекорди літа.

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, 27 серпня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала +24,6°С, що на 0,2°С вище рекордного значення температури для цього дня 1943 року. Кліматична норма перевищена на 5,7°С.

Мінімальна температура повітря цього дня у столиці не опустилась нижче +20,5°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1975 році і дорівнювало +18,3°С.

28 серпня мінімальна температура повітря у Києві повторила рекордне значення 1943 року і становила 19,9°С.

Нагадаємо, за даними Гідромецентру, температура в Україні буде поступово знижуватися. Протягом тижня переважатиме суха погода.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також