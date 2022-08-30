У Києві наприкінці літа зафіксували кілька температурних рекордів

У Києві зафіксували чергові температурні рекорди літа.

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, 27 серпня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала +24,6°С, що на 0,2°С вище рекордного значення температури для цього дня 1943 року. Кліматична норма перевищена на 5,7°С.

Мінімальна температура повітря цього дня у столиці не опустилась нижче +20,5°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1975 році і дорівнювало +18,3°С.

28 серпня мінімальна температура повітря у Києві повторила рекордне значення 1943 року і становила 19,9°С.

Нагадаємо, за даними Гідромецентру, температура в Україні буде поступово знижуватися. Протягом тижня переважатиме суха погода.