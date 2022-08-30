Температура в Україні буде поступово знижуватися

На цьому тижні Україну чекає певна зміна погодних умов, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Відчуємо перший подих осені. Температура буде поступово знижуватися, що пов'язано із надходженням холодних атмосферних фронтів з північного заходу”, – йдеться у повідомленні.

Протягом тижня переважатиме суха погода, лише в Карпатах, вдень 30 серпня та 1 вересня на південному заході країни місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Температура у західних, північних та центральних областях поступово знижуватиметься вночі до 11-16°, вдень до 18-24°.

На півдні та сході країни температура вночі 16-22°, вдень 28-34°, 1-2 вересня послаблення спеки на 3-5°.