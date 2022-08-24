У День Незалежності в Україні буде переважно сухо, спека до +34

Короткочасні дощі вдень падатимуть на Закарпатті та Прикарпатті.

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24 серпня, на День Незалежності, Україні прогнозують суху погоду і спеку.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вдень на Закарпатті та Прикарпатті буде мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, вдень у східних, та південно-східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура підніметься до 29-34°, у західних областях – до позначок 26-31°.

У Карпатах і горах Криму – 20-25°.

У столиці України буде також без опадів, температура становитиме 30-32°.