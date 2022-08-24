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ЗСУ завдали на півдні три гелікоптерні удари по окупантах та їхньому озброєнню

Знищено склад боєприпасів росіян у Нововоскресенському. 

ЗСУ завдали на півдні три гелікоптерні удари по окупантах та їхньому озброєнню
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

На півдні Збройні сили України завдали три гелікоптерні удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки ворога.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Удари завдано у Нововознесенському, Архангельському і Правдиному.

За добу було ліквідовано 13 окупантів, самохідну гаубицю «Мста-С» та три одиниці автомобільної техніки. 

Вже традиційно знищено склад боєприпасів – цього разу в Нововоскресенському. 

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, з 24 лютого по 23 серпня російська армія втратила у війні з Україною близько 45 550 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 150 окупантів, два танки, дві крилаті ракети і іншу військову техніку.

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