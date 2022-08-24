ЗСУ завдали на півдні три гелікоптерні удари по окупантах та їхньому озброєнню

На півдні Збройні сили України завдали три гелікоптерні удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки ворога.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Удари завдано у Нововознесенському, Архангельському і Правдиному.

За добу було ліквідовано 13 окупантів, самохідну гаубицю «Мста-С» та три одиниці автомобільної техніки.

Вже традиційно знищено склад боєприпасів – цього разу в Нововоскресенському.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, з 24 лютого по 23 серпня російська армія втратила у війні з Україною близько 45 550 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 150 окупантів, два танки, дві крилаті ракети і іншу військову техніку.