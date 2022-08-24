В ОК “Південь” підтвердили суттєве пошкодження Антонівського та Каховського мостів
В ОК “Південь” підтвердили суттєве пошкодження Антонівського та Каховського мостів
Хотіли вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн під час війни: СБУ затримала податківців із Дніпропетровщини
Хотіли вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн під час війни: СБУ затримала податківців із Дніпропетровщини
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
У двох парках Києва виявили боєприпаси
У двох парках Києва виявили боєприпаси
У Донецьку обстріляно будівлю "адміністрації" терористів "ДНР"
У Донецьку обстріляно будівлю "адміністрації" терористів "ДНР"
В Україні відбувся другий саміт Кримської платформи: участь взяли близько 60 учасників
В Україні відбувся другий саміт Кримської платформи: участь взяли близько 60 учасників
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Перехоплення ГУР: російські командири та солдати відмовляються йти в наступ
Перехоплення ГУР: російські командири та солдати відмовляються йти в наступ
ГоловнаСуспільствоВійна

На півдні ворог завдав 10 авіаударів по українським позиціям

Росіяни надають перевагу дистанційній протидії.

На півдні ворог завдав 10 авіаударів по українським позиціям
Фото: facebook/Минобороны России

На півдні ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Не має змін у складі та положенні підрозділів. В тактиці дій надає перевагу дистанційній протидії”, – йдеться у повідомленні.

Протягом бойового дня окупанти завдали по українських позиціях 10 авіаційних ударів штурмовою авіацією та гелікоптерними парами. 

Обійшлося без наших втрат.

Нагадаємо, воєнна розвідка України встановила російських командирів авіаційних підрозділів, які віддавали злочинні накази. Їхні підлеглі випускали по Україні ракети Х-22, Х-555 та Х-101 з літаків Ту-22М3 та Ту-160.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також