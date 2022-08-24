На півдні ворог завдав 10 авіаударів по українським позиціям

На півдні ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Не має змін у складі та положенні підрозділів. В тактиці дій надає перевагу дистанційній протидії”, – йдеться у повідомленні.

Протягом бойового дня окупанти завдали по українських позиціях 10 авіаційних ударів штурмовою авіацією та гелікоптерними парами.

Обійшлося без наших втрат.

Нагадаємо, воєнна розвідка України встановила російських командирів авіаційних підрозділів, які віддавали злочинні накази. Їхні підлеглі випускали по Україні ракети Х-22, Х-555 та Х-101 з літаків Ту-22М3 та Ту-160.